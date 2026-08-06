День Железнодорожных войск России отмечают сегодня

День Железнодорожных войск, отмечаемый в Вооруженных Силах России ежегодно 6 августа, установлен указом президента РФ от 19 июля 1996 года, а в настоящее время празднуется как памятный день ВС РФ в соответствии с указом № 549 «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации» от 31 мая 2006 года.

Этот профессиональный праздник военнослужащих, рабочих и гражданских служащих Железнодорожных войск Вооруженных Сил Российской Федерации (ЖДВ ВС России) приурочен ко дню образования специальных воинских формирований для охраны и эксплуатации Санкт-Петербурго-Московской железной дороги.

6 августа 1851 года вышло «высочайшее утверждение» императором Николаем I «Положения о составе управления Санкт-Петербурго-Московской железной дороги».

Согласно «Положению», было сформировано 14 отдельных военно-рабочих, две кондукторские и «телеграфическая» роты общей численностью 4340 человек.

Это положило начало формированию первых военно-железнодорожных подразделений. Им было предписано поддержание в исправном состоянии железнодорожного пути, обеспечение бесперебойной работы станций, охрана мостов и железнодорожных переездов.

Начиная с русско-турецкой войны 1877-1878 годов, солдаты-железнодорожники вносили свой вклад в победы российского оружия. Важную роль они сыграли в ходе Первой мировой войны, за период которой построили около 300 километров ширококолейных железных дорог и до 4 тысяч километров узкоколейных, восстановили более 4,6 тысячи километров путей.

Датой создания железнодорожных войск в Красной Армии считается 5 октября 1918 года, когда приказом главнокомандующего ВС республики было объявлено об их формировании. В годы Великой Отечественной войны Железнодорожные войска вместе со штатскими железнодорожниками восстановили и построили более 120 тысяч километров железных дорог, свыше 15 тысяч мостов. А после ее окончания активно участвовали не только в восстановлении и реконструкции разрушенных железнодорожных магистралей, но и в строительстве новых.

На протяжении более ста семидесяти лет военные железнодорожники самоотверженно и беззаветно служили и служат Отечеству.

Железнодорожные войска – род специальных войск в составе Материально-технического обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации (с 2005 до 2010 года входили в состав Тыла ВС РФ), входящий в систему обеспечения обороноспособности и национальной безопасности государства, пишет Calend.ru.

Это специальные войска, предназначенные для восстановления, строительства, эксплуатации, заграждения и технического прикрытия железных дорог, используемых для воинских перевозок. А также они принимают участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, аварий, катастроф и военных действий и конфликтов.

Железнодорожные войска постоянно развиваются и готовы выполнять задачи по штатному предназначению в любых условиях.