Минздрав изменит порядок лечения детей с редкими заболеваниями

Данные о введении незарегистрированного в РФ препарата детям с редкими заболеваниями в стационарах предлагается фиксировать в медицинской карте пациента, эпикризе и информационном ресурсе, следует из проекта постановления правительства России, подготовленного Минздравом.

«При оказании медицинской помощи в стационарных условиях или в условиях дневного стационара ребенку с орфанным заболеванием либо ребенку с орфанным заболеванием, достигшему возраста 18 лет, введение незарегистрированного в Российской Федерации лекарственного препарата фиксируется лечащим врачом в медицинской карте пациента, получающего медицинскую помощь в стационарных условиях, в условиях дневного стационара и выписном (переводном) эпикризе, а также исполнительными органами субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья в информационном ресурсе», - говорится в документе.

Помимо того, данные о передаче лекарственных препаратов и медицинских изделий, незарегистрированных в Российской Федерации, предлагается вносить лечащим врачом в медицинскую документацию ребенка с орфанным заболеванием, а также исполнительными органами субъектов РФ в сфере охраны здоровья и медорганизациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти в сфере здравоохранения, в информационный ресурс, пишет РИА Новости.

«Внесение данных изменений позволит регламентировать передачу незарегистрированных лекарственных препаратов и медицинских изделий для конкретного ребенка … а также информировать Фонд поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редким (орфанным) заболеванием "Круг добра" о передаче таких лекарственных препаратов», - говорится в пояснительной записки к проекту.