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В Минпросвещения рассказали об устной части в ЕГЭ по истории

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Устная часть в ЕГЭ по истории повысит качество исторического образования в стране и сформирует у выпускников востребованные в современном мире навыки, сообщила эксперт Минпросвещения России, учитель истории Карина Сижажева.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал, что ведомство планирует к 2030 году внедрить устную часть в ЕГЭ по истории, в дальнейшем аналогичный формат может появиться и в экзамене по литературе.

«Устная часть ЕГЭ по истории - это закономерный этап эволюции системы оценки знаний. Она позволит уйти от зубрежки к осмысленному диалогу о прошлом, что в конечном счете повысит качество исторического образования и сформирует у выпускников навыки, востребованные в современном мире», - сказала Карина Сижажева.

«Устный ответ — это всегда демонстрация глубины понимания материала, умения выстраивать логическую структуру повествования и оперативно реагировать на уточняющие вопросы. Именно эти компетенции являются ключевыми для будущих студентов-гуманитариев. Как учитель истории я полностью поддерживаю данное решение, поскольку оно напрямую отвечает на давний запрос профессионального сообщества и общества в целом», - отметила эксперт.

Карина Сижажева назвала заявленный четырех-пятилетний переходный период взвешенным и гуманным решением, пишет РИА Новости. По ее мнению, он дает достаточный временной запас для того, чтобы школы могли перестроить учебные программы, учителя — повысить квалификацию, а издательства — выпустить необходимые методические пособия.

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