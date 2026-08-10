Тишины хочу, тишины…

Вечер на озере, солнце садится, вода становится зеркальной, и вот-вот должна воцариться та особенная, хрустальная тишина, ради которой люди едут за десятки километров. Но вместо этого с ближайшего берега доносится тяжёлый, пульсирующий бас. Кто-то включает музыку на полную мощность, не обращая внимания ни на запреты, ни на поздний час, ни на спящих людей. И возникает резонный вопрос: что движет этим человеком? Что он пытается заглушить внутри себя, заставляя весь берег становиться невольным слушателем его «крика»?

Как ни странно, в этой истории нет однозначно «плохих» людей - есть люди, не умеющие встречаться с самими собой. И тут не обойтись без психологии.

Природа как пространство свободы.

Для городского человека выезд на природу часто ассоциируется со свободой. В городе наша жизнь регламентирована бесчисленными правилами: нельзя шуметь после одиннадцати, нельзя громко слушать музыку в квартире - соседи вызовут полицию. Природа же воспринимается как пространство, где эти ограничения исчезают. Именно это ощущение снятых запретов становится триггером: человек, годами подавлявший свои желания, получает возможность делать «что хочу и как хочу».

Причина поведения: подавленная в городе потребность в контроле и доминировании, которая находит выход в безнаказанном расширении своего влияния на окружение.

Вопросы для самоанализа: Часто ли я чувствую, что в городе меня «зажимают» правила и нормы? Испытываю ли я облегчение, когда оказываюсь в месте без явных ограничений? Мне важно, чтобы окружающие знали о моём присутствии даже на расстоянии?

Страх встречи с собой.

Тишина - это пространство, в котором человек остаётся наедине с самим собой. Со своими мыслями, тревогами, сомнениями, нерешёнными вопросами. Для многих это невыносимо. Громкая музыка становится звуковым щитом от внутреннего диалога, который может быть болезненным. Как отмечают исследователи, громкая музыка - это способ «спрятаться от душевной боли». Подобно алкоголю, она создаёт временную анестезию, позволяя не слышать голос собственной тревоги. Но, когда музыка стихает, всё возвращается на круги своя.

Причина поведения: неспособность выдерживать паузы в мыслях, потребность постоянно заполнять восприятие внешними стимулами, чтобы избежать контакта с внутренним дискомфортом.

Вопросы для самоанализа: Что происходит со мной, когда вокруг становится тихо? Возникает ли у меня беспокойство, тревога, тоска? Могу ли я просто сидеть и слушать звуки природы без дополнительного фона? Испытываю ли я желание «включить что-нибудь» сразу, как только наступает затишье?

Чувство одиночества.

Исследования показывают, что одинокие и социально изолированные люди предпочитают более громкие звуки. Громкие раздражители смягчают психологические последствия социальной изоляции, такие как гнев, одиночество и подавленное настроение. Более того, громкие звуки заставляют людей чувствовать себя ближе к другим - и физически, и психологически.

Парадокс в том, что человек, включающий музыку на всю мощность в окружении других отдыхающих, пытается преодолеть собственное одиночество через акустическое влияние. Он не способен установить подлинную связь с другими людьми - через разговор. Вместо этого он создаёт иллюзию общности: все вокруг слушают «его» музыку, все вовлечены в «его» пространство. Это иллюзия социального контакта, которая лишь подчёркивает его неспособность к подлинной близости.

Причина поведения: дефицит тёплых, глубоких отношений.

Вопросы для самоанализа: Чувствую ли я себя одиноким даже в компании? Считаю ли я, что громкая музыка «объединяет» людей? Мне важно, чтобы моя музыка нравилась другим, даже если я не спрашиваю их мнения? Легко ли мне завести разговор с незнакомыми людьми без «посредника» в виде музыки?

Жажда признания.

Громкая музыка на безлюдном берегу - это крик: «Я существую!» Человек выхватывает внимание окружающих, заставляя их реагировать на своё присутствие. Это способ компенсировать чувство собственной незначительности, которое многие испытывают в повседневной жизни. «Я могу себе позволить!» - этот лозунг, как точно замечают наблюдатели, становится центральным. За ним стоит глубокая неуверенность в себе, потребность в подтверждении собственной значимости через демонстрацию силы и власти над пространством. Громкая музыка - это символическая власть: я хозяин звука, я здесь главный.

Причина поведения: низкая самооценка и отсутствие других каналов самоутверждения (карьерных, творческих, личностных), из-за чего человек использует единственный доступный ресурс - громкость.

Вопросы для самоанализа: Чувствую ли я, что в обычной жизни меня не замечают, не ценят? Мне важно, чтобы на меня обращали внимание любым способом? Считаю ли я, что громкость - это проявление силы и уважения?

Незрелость личности.

Психологи отмечают, что подобное поведение чаще всего свидетельствует о низком уровне социальной ответственности. Это характерно для подростков либо для взрослых, у которых подростковые модели поведения закрепились и не изменились. В основе такого девиантного поведения лежат особенности социальной среды воспитания: асоциальные семьи, педагогические ошибки, отсутствие надёжных эмоциональных связей со значимыми взрослыми в трудный подростковый период. Это показатель незрелости личности, которая пытается самовыражаться единственным доступным способом - через демонстративную громкость и пренебрежение чужими границами. Такие люди не научились иным способам самоутверждения — через достижения, через глубокие отношения, через творчество. Им остаётся только шум.

Причина поведения: задержка в психосоциальном развитии, когда взрослый человек остаётся на подростковой стадии «бунта против правил» и не интегрирует в свою картину мира интересы других.

Вопросы для самоанализа: Считаю ли я, что взрослый человек обязан учитывать интересы окружающих, даже если это неудобно? Как я реагирую на замечания от незнакомых людей - с обидой или с пониманием? Способен ли я отложить своё удовольствие ради чужого комфорта?

Люди, заглушающие звуки природы громкой музыкой, на самом деле заглушают себя. Свою тревогу, своё одиночество, свою неуверенность, свою неспособность выдержать встречу с собственной душой. Они используют звук как наркотик, как защиту, как крик о помощи, который они сами не осознают. Однако каждый из них, если честно заглянет в себя, может обнаружить эти механизмы и выбрать другой путь - путь контакта с собой, с миром без демонстрации силы.

Тишина псковских озёр - это зеркало. Для одних - зеркало, в котором отражается красота мира и покой собственной души. Для других - зеркало, которого они боятся, потому что оно может показать им их внутреннюю пустоту. И они разбивают это зеркало громким звуком. Но зеркало остаётся. И рано или поздно каждый остаётся наедине с тишиной.

Наталья Старосельская