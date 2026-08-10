До +23 градусов и грозы прогнозируют в Псковской области 11 августа

Облачная с прояснениями погода ожидается на территории Псковской области 11 августа, сообщили в региональном гидрометцентре.

Пройдут кратковременные дожди, днем местами будет гроза. Прогнозируется умеренный ветер западных направлений. Температура воздуха по области ночью составит от +12 до +17 градусов, днем столбик термометра покажет от +18 до +23 градусов.

В Пскове пройдут кратковременные дожди, днем ожидается гроза. Температура ночью составит от +14 до +16 градусов, днем воздух прогреется от +20 до +22 градусов.

Атмосферное давление низкое.