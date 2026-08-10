31 декларацию на зерно признали недействительными в Псковской области в 2026 году

За 7 месяцев 2026 года Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора признало недействительными 226 деклараций о соответствии на зерно, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Россельхознадзора.

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Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора в рамках контроля в области качества и безопасности зерна на постоянной основе проводит контрольные мероприятия без взаимодействия в виде наблюдения за соблюдением обязательных требований путем сбора и анализа данных, содержащихся в ФГИС Росаккредитации «Сервис регистрации деклараций о соответствии».

С января по июль 2026 года государственные инспекторы ведомства установили факты недостоверного декларирования зерна организациями, осуществляющими деятельность по производству и ввозу партий зерна на территорию Российской Федерации, на основании которых было принято 156 решений о признании недействительными 226 деклараций о соответствии (Санкт-Петербург – 106 деклараций о соответствии, Ленинградская область – 45, Псковская область – 31, Новгородская область – 12, Вологодская область – 32).

Основными видами нарушений стали:

протоколы испытаний с неполным перечнем исследований согласно требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна»;

отсутствие идентификации зерна в соответствии с Приложением 1 к ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна»;

отсутствие исследований на остаточное количество пестицидов, применяемых при производстве зерна;

отсутствие договора с иностранным изготовителем, предусматривающего обеспечение соответствия поставляемой на таможенную территорию Евразийского экономического союза или на территорию Российской Федерации продукции требованиям технического регламента;

в партиях зерна выявлено несоответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна» (зараженность вредителями);

не указаны цели использования зерна.

По результатам проведенных контрольных мероприятий Управлением Россельхознадзора хозяйствующим субъектам объявлено 159 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований.