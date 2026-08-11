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Гаражи на улице Ставского в Великих Луках украсили персонажами произведений Пушкина

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Старые гаражи на улице Ставского, 56 неожиданно стали настоящей городской достопримечательностью. Как сообщил депутат Великолукской городской Думы Дмитрий Белюков на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», общественный советник главы города Великие Луки Валерий Корин собственными руками преобразил старые стены и создал на них яркое художественное панно с изображением дуба и кота ученого.

Фотографии: Дмитрий Белюков / «ВКонтакте»

«То, что еще недавно выглядело серым и неприметным, сегодня притягивает взгляд. Старые постройки больше не раздражают своим видом — теперь они вызывают интерес и становятся частью окружающего пространства», — прокомментировал депутат.

Как отметил Дмитрий Белюков, именно такие инициативы показывают, как многое можно изменить, если не ждать больших проектов, а начинать с малого — своими руками, с фантазией и любовью к своему городу.

«Возможно, этот необычный объект станет одной из интересных деталей будущего благоустройства территории на улице Ставского, 56», — заключил депутат.
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Пресс-портреты

Белюков Дмитрий Анатольевич

Белюков Дмитрий Анатольевич

Депутат Великолукской городской Думы, декан социально-гуманитарного факультета ВЛГАФК

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