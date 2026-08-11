Работающий человек не должен оставаться бедным — псковское отделение «Справедливой России» о предложении поднять МРОТ

Партия «Справедливая Россия» предлагает повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 60 тысяч рублей, поскольку текущий уровень в 27 093 рубля не обеспечивает базовые потребности человека, а официальная средняя зарплата в 68 916 рублей маскирует реальное финансовое положение граждан. Об этом заявили лидер регионального отделения партии Наталья Тудакова и депутат Пыталовского округа Игорь Иванов в ходе брифинга в эфире радио ПЛН FM (102.6).

Наталья Тудакова отметила, что среднемесячная начисленная заработная плата в Псковской области в апреле 2026 года достигла 68 916 рублей. Однако спикер подчеркнула, что эта цифра представляет собой арифметическое число, которое складывает доходы руководителя и санитарки, высокооплачиваемого специалиста и работника, который вынужден брать несколько ставок. Депутат указала, что на федеральном уровне этот разрыв еще более очевиден: средняя зарплата составляет 109 052 рубля, а медианная — 63 417 рублей.

«Работающий бедный — это вообще ненормальное сочетание слов», - заявил Игорь Иванов. Зарплата человека, честно отработавшего полный месяц, покрывает расходы на жилье, питание, лечение и содержание семьи, пояснил депутат. Он добавил, что когда после обязательных выплат в кошельке не остается денег и граждане вынуждены пользоваться кредитными средствами, красивый статистический рост заработной платы свою главную задачу не выполняет.

В связи с этим «Справедливая Россия» настаивает на пересмотре минимального размера оплаты труда. Наталья Тудакова разъяснила, что фракция партии уже внесла в Государственную Думу законопроект об установлении МРОТ на уровне 50 тысяч рублей. С учетом роста цен и инфляции партия обозначила ориентир в 60 тысяч рублей, который специалисты рассчитали исходя из минимального потребительского бюджета.

Лидер регионального отделения партии заверила, что МРОТ не представляет собой абстрактную экономическую величину. Она обозначила главный принцип: «МРОТ — это ответ государства на вопрос, сколько минимум должен получить человек за полный месяц труда». Гостья студии указала, что если этой суммы не хватает на базовую нормальную жизнь, значит, государство рассчитало минимум неправильно, и работающий человек не должен оставаться бедным.