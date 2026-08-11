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Поднимайте зарплату коллективу, тогда и руководитель получит больше — депутат Игорь Иванов

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«Справедливая Россия» предлагает закрепить базовый оклад бюджетников на уровне 70% от общей зарплаты и ограничить доходы руководителей госкомпаний пятикратным превышением среднего заработка коллектива. Об этом рассказал депутат Собрания Пыталовского муниципального округа и председатель областного профсоюза работников инновационных и малых предприятий Игорь Иванов в ходе брифинга в эфире радио ПЛН FM (102.6).

Игорь Иванов обратил внимание на структуру заработной платы, при которой работодатель компенсирует низкий гарантированный оклад нестабильными надбавками и переработками. Гость студии пояснил, что из-за такой системы работник каждый месяц зависит от решения начальства. «Сегодня дали премию. Завтра не дали. Сегодня один коэффициент. Завтра другой. Работник каждый месяц зависит от решения начальства», — отметил депутат. В отчетах при этом фигурирует «красивая» средняя зарплата, которую сотрудник зарабатывает ценой здоровья и свободного времени, указал он.

Чтобы решить эту проблему, партия предлагает закрепить долю базового оклада для работников государственных и муниципальных учреждений на уровне не менее 70% от общей заработной платы. Игорь Иванов разъяснил, что это обеспечит независимость человека и даст ему понимание того, на какую гарантированную сумму он может рассчитывать. «Гарантированный оклад — это то, на что он может рассчитывать», — подчеркнул профсоюзный лидер.

«Справедливая Россия» также выступает за устранение неоправданного разрыва в доходах внутри организаций. Гость студии сообщил, что в июле текущего года депутаты от партии внесли законопроект, который ограничивает заработки руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров в госкорпорациях и организациях с государственным участием. Согласно документу, их доходы не превышают среднюю заработную плату работников данного учреждения более чем в пять раз. Игорь Иванов обозначил простую логику предложения: если топ-менеджмент хочет получать больше, он должен прежде всего поднять зарплату рядовому коллективу.

«Хочет руководитель получать больше? Отлично. Поднимайте зарплату коллективу. Тогда и его зарплата сможет расти. Вот это действительно общая заинтересованность в результате», — заключил депутат.
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