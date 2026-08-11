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Многодетная семья из Пыталовского округа выиграла поездку в Москву во Всероссийском конкурсе

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Многодетная семья Прауст из Пыталовского муниципального округа победила во Всероссийском конкурсе «Семья года», сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем канале в мессенджере Мах.

Фото: Михаил ведерников / Мах

Никита и Кристина Прауст работают в Россельхознадзоре. Бережное отношение к природе – их общая семейная черта. Супруги шутят, что у них уже развилась «профессиональная деформация»: рука просто не поднимется выбросить батарейку в обычную урну или пройти мимо мусора на земле.

Михаил Ведерников отметил, что экопривычки родители прививают и своим шестерым детям. Каждый ребенок обладает своим талантом: ребята играют на флейте, отлично рисуют, побеждают в краеведческих конкурсах. Семья Прауст развивают экокультуру в родном округе: организуют акцию «Электросбор‑60», активно участвуют в волонтерстве и в «Движении Первых». А глава семейства уже три года помогает благоустраивать край в качестве волонтера проекта «Формирование комфортной городской среды».

Впереди у победителей – поездка в Москву и участие в торжественной церемонии в Государственном Кремлевском дворце.

«Друзья! Спасибо вам за неравнодушие, созидательную энергию и активное участие в общественной жизни региона! Новых успехов, вдохновения и побед вашей дружной команде», — прокомментировал Михаил Ведерников.

Комплексная поддержка семей является приоритетом одноименного президентского нацпроекта «Семья» и закреплена в положениях Народной программы «Единой России».

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Ведерников Михаил Юрьевич

Ведерников Михаил Юрьевич

Губернатор Псковской области

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