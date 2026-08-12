Наиболее популярной профессией в Псковской области является менеджер по продажам и работе с клиентами — аналитики

Наиболее популярной профессией в Псковской области является менеджер по продажам и работе с клиентами, на эту специализацию приходится 3,5 тысячи резюме. К такому выводу пришли аналитики платформы онлайн-рекрутинга в России hh.ru, которые составили рейтинг самых популярных профессий среди жителей Псковской области.

Далее следуют упаковщики, комплектовщики и маркировщики (2,3 тысячи), разнорабочие (2,2 тысячи), водители и экспедиторы (2 тысячи) и администраторы (1,9 тысячи).

В топ-10 также вошли продавцы-консультанты и продавцы-кассиры (1,6 тысячи), официанты, бармены и бариста (1,3 тысячи), курьеры и почтальоны (1,2 тысячи), бухгалтеры и операторы контактного центра (по 1,1 тысячи).

В зависимости от возраста соискателей, их приоритеты в выборе профессий могут меняться. Среди подростков 14-18 лет резюме чаще всего создают на позиции официанта, бармена и бариста — на них приходится 11% резюме этой группы. Далее идут упаковщики, комплектовщики и маркировщики (8%), разнорабочие и курьеры, почтальоны (по 6%), менеджеры по продажам и работе с клиентами (5%).

В группе 19-30 лет профессиональный выбор становится более разнообразным: лидируют менеджеры по продажам и работе с клиентами (6%), администраторы (5%), официанты, бармены и бариста, программисты и разработчики, дизайнеры и художники (по 3%).

У соискателей 31-40 лет сохраняют лидерство продажи (6%), но заметно возрастает роль управленческих позиций: администраторы и руководители проектов занимают по 3%. Еще по 2% приходится на водителей и экспедиторов, а также программистов и разработчиков.

В возрасте 41-50 лет на первое место также выходят менеджеры по продажам (5%), однако вторую позицию занимают бухгалтеры (4%), а водители, администраторы и руководители проектов получают по 3%.

У соискателей 51-60 лет продажи уступают лидерство водителям и экспедиторам (5%). Далее идут бухгалтеры (4%), менеджеры по продажам и администраторы (по 3%). В группе 61+ лет еще сильнее выражен сдвиг в сторону профессий с понятными требованиями и накопленным практическим опытом: лидируют водители и экспедиторы (6%), охранники (5%), администраторы (4%) и бухгалтеры (3%).