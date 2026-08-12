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«Беседка»: О деятельности Островской межрайонной больницы

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Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Беседка». Сегодняшний эфир – часть цикла программ, в которых мы говорим про поддержку системы здравоохранения Псковской области, он выходит при содействии правительства региона.

На этот раз поговорим об Островской межрайонной больнице. Это очень большое медицинское учреждение системы здравоохранения региона, обслуживающее большое число муниципальных районов области. Как оно работает в условиях укрупнения районных больниц? Стало проще или сложнее с логистикой? Как работает первичное звено? Как меняется материально-техническая база учреждения? 

На эти и многие другие вопросы ответит гость студии – главный врач Островской межрайонной больницы Гайк Хачатрян. 

Начало программы в 12.04. Видеотрансляцию можно будет посмотреть на RuTube-канале ПЛН-ТВ, в группе «ПЛН» «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей. 

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