Более 4,8 тысячи заявлений от абитуриентов поступило в колледжи и техникумы Псковской области

В колледжи и техникумы Псковской области уже поступило более 4,8 тысячи заявлений от абитуриентов, сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве региона.

Наиболее востребованными направлениями стали «Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств», «Поварское и кондитерское дело», «Технологии индустрии красоты», «Разработка и управление программным обеспечением», «Сетевое и системное администрирование», «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)», «Сестринское дело».

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко и министр просвещения РФ Сергей Кравцов рассказали о ходе приемной кампании в колледжах и техникумах. Так, более 3,2 млн заявлений подали абитуриенты в учреждения среднего профессионального образования (СПО) в 2026 году. На 2026/27 учебный год в колледжах и техникумах установлено порядка 880 тысяч бюджетных мест — на 30 тысяч больше, чем годом ранее. Более 56% из них приходится на технические профессии и специальности, что полностью соответствует прогнозу кадровой потребности экономики.

«Сегодня перед нами стоит цель по подготовке специалистов и квалифицированных рабочих, обозначенная президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Для этого в колледжах и техникумах увеличивается количество бюджетных мест, реализуется федпроект "Профессионалитет" национального проекта "Молодежь и дети" — заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. — Это получает отклик у абитуриентов и приводит к заметным результатам: с начала приемной кампании они подали уже более 3,2 миллиона заявлений в организации СПО — это примерно на 500 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года».

Как подчеркнул министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов, в этом году ожидается прием в колледжи порядка 1,4 млн ребят, при этом уже подано более 3,2 млн заявлений.

«Мы видим, что с каждым годом все больше школьников осознанно выбирают среднее профессиональное образование как старт для успешной карьеры, а значит, престиж рабочих специальностей набирает обороты. Колледжи активно обновляют материально-техническую базу и открывают новые востребованные направления. В этом году конкурс на одно место в среднем составляет два человека. Однако по отдельным профессиям и специальностям конкурс выше», — обратил внимание Сергей Кравцов.

В 2026 году ведется прием по четырем новым специальностям, разработанным под запросы работодателей: «Конгрессно-выставочная деятельность», «Реставрация недвижимых памятников культурного наследия», «Интеграция решений с применением технологий искусственного интеллекта», «Промышленный дизайн».

Напомним, план приема на бюджетные места по программам федерального проекта «Профессионалитет», который реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети», в 2026 году установлен на уровне 283 тысяч мест.

Приемная кампания в учреждениях СПО продолжается. 15 августа завершается основной прием на очную форму обучения. Те образовательные учреждения, в которых останутся свободные места, продолжат принимать документы на очную форму обучения до 25 ноября, на очно-заочную и заочную формы — до 1 декабря.