До +22 градусов и дожди прогнозируют в Псковской области 13 августа

Переменная облачность ожидается на территории Псковской области 13 августа, сообщили в региональном гидрометцентре.

Ночью местами пройдет кратковременный дождь, днем без существенных осадков. Будут дуть умеренный ветер западных направлений и ветер северо-западных направлений со скоростью 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью ожидается от +6 до +11 градусов, днем воздух прогреется от +17 до +22 градусов.

В Пскове ночью прогнозируется кратковременный дождь, днем без существенных осадков. Температура ночью ожидается от +8 до +10 градусов, а днем — от +20 до +22 градусов.

Атмосферное давление высокое.