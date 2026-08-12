Порховская межрайонная больница: Если появилась нетипичная одышка – не откладывайте визит к кардиологу

Здоровье сердца зависит от эластичности сосудов — при высоком давлении, курении или избытке сахара их стенки повреждаются, на них образуются бляшки, просвет сужается, и кровоток затрудняется. Об этом напомнила Порховская межрайонная больница в канале в мессенджере Max.

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Медицинское учреждение рекомендует отказаться от курения, чтобы остановить прямое повреждение артерий. Специалисты советуют контролировать соль и сахар в рационе для нормализации давления. Больница указывает добавить регулярную ходьбу — она тренирует сердечную мышцу. Врачи советуют регулярно измерять давление и уровень холестерина.

«Если появилась нетипичная одышка или дискомфорт в груди – не откладывайте визит к кардиологу!» — заявило медицинское учреждение.

Неделя профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, приуроченная к Международному дню здорового сердца 11 августа, проходит в России с10 по 16 августа.