Приставы в Великих Луках добились выплаты более двух миллионов рублей по иску арбитражного суда

Арбитражный суд Псковской области обязал индивидуального предпринимателя и три организации-поручителя солидарно выплатить предпринимателю более 2,1 млн рублей за неисполнение обязательств по пяти договорам процентного займа, сообщили Псковской Ленте Новостей в ФССП России по Псковской области.

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С декабря 2018 года по ноябрь 2019 года предприниматель получил по этим договорам 4,65 млн рублей. Однако с апреля 2020 года платежи перестали поступать в соответствии с графиками, в результате чего образовалась задолженность. Требование о досрочном погашении долга результата не принесло, и взыскательница обратилась в суд.

Суд установил, что должник обязан уплатить проценты за пользование денежными средствами и неустойку за нарушение сроков. Три организации-поручителя также взяли на себя солидарную ответственность, так как по договорам поручительства они обязались отвечать за исполнение должником обязательств, включая проценты и неустойку.

Процессуальный документ поступил на исполнение в отделение судебных приставов Великих Лук. Сотрудники ведомства предупредили должника о штрафных санкциях за неисполнение требований исполнительного документа. Для своевременной выплаты задолженности судебный пристав-исполнитель арестовал счета индивидуального предпринимателя в банковских организациях и ограничил регистрационные действия с недвижимостью.

Меры не повлияли на решение должника, поэтому сотрудник ведомства наложил арест непосредственно на офисное помещение. Пристав разъяснил должнику, что в случае дальнейшей неуплаты коммерческое имущество оценит специалист и выставит на публичные торги для реализации, а вырученные средства направят взыскательнице.

Должник осознал неизбежность реализации коммерческой недвижимости по ликвидационной стоимости и риск окончательной потери бизнес-актива. Стремясь избежать дополнительных репутационных издержек, он в кратчайшие сроки изыскал необходимые средства и оплатил всю сумму неустойки с процентами за пользование денежными средствами.

После поступления денег на депозитный счет отделения судебные приставы распределили их в пользу взыскательницы. В связи с фактическим исполнением требований исполнительного документа ведомство окончило исполнительное производство.