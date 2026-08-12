 
Общество

В Плюсской школе после капремонта за 117 млн рублей заменят старые стулья

0

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках рабочего выезда в муниципалитет в среду, 12 августа, посетил Плюсскую среднюю школу, чтобы проконтролировать качество капитального ремонта и благоустройства. Поручение о поэтапном обновлении пришкольной территории губернатор дал в ходе одного из предыдущих выездов в муниципалитет, сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве региона.

Фото здесь и далее: правительство Псковской области

Михаил Ведерников прошел по школьным помещениям, где идет подготовка к новому учебному году, осмотрел спортивный и актовый залы.

Директор Плюсской средней общеобразовательной школы Оксана Лазарева поблагодарила главу региона за поддержку образовательного учреждения, отметив, что комфортные условия создали для детей и педагогов. В 2024 году в рамках нацпроекта «Образование» выполнили капитальный ремонт здания: заменили окна и двери, укрепили фундамент, отремонтировали входную группу и внутренние помещения, полностью заменили инженерные системы. На эти цели направили более 117 млн рублей.

«У нас теперь замечательная школа», — заметила директор и обратила внимание, что каждый кабинет оформлен по-особому. Михаил Ведерников, в свою очередь, отметил, что стены не должны оставаться пустыми, на них можно разместить интересную и полезную информацию. «Совсем по-другому школа смотреться будет», — добавил он.

 

В одном из отремонтированных учебных кабинетов губернатор заметил старые стулья и поручил заменить их на новые к началу учебного года. Он напомнил про комплексный подход к обновлению помещений, когда новыми должны быть не только стены, но и мебель.

Директор также рассказала, что при поддержке из областного бюджета осуществили поэтапное благоустройство пришкольной территории. Работы проводили в прошлом и текущем году.

Губернатор осмотрел, какой объем работ удалось выполнить. Новое асфальтобетонное покрытие уложили на центральном проезде, а также на внутреннем дворе, въездах в школу и стоянке. Кроме того, плиткой выложили пешеходные дорожки и площадку у школы.

Глава региона отметил, что поэтапное обновление позволило создать комфортные условия как в самой школе, так и сделать удобной и безопасной прилегающую территорию.

Напомним, учебный процесс в Плюсской средней школе организовали в одну смену. В учреждении ведется активная проектная и исследовательская деятельность, работают объединения дополнительного образования. В школе работает Музей истории Плюсского края.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026