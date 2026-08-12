Эксперты предупредили о незаконной схеме с удержанием зарплаты при увольнении

Компании начали использовать практику удержания части зарплаты в качестве «депозита» на случай внезапного увольнения сотрудников. Однако такая схема не имеет правовых оснований и нарушает нормы трудового законодательства. В результате работодателям могут грозить штрафы и требования вернуть удержанные средства.

Российское законодательство не содержит понятия «депозит за внезапное увольнение». Работодатель не вправе удерживать часть заработной платы сотрудника в качестве залога или компенсации за возможные неудобства, связанные с уходом работника. Начальник юридического департамента «ВМТ Консалт» Софья Лукинова пояснила, что Трудовой кодекс РФ предусматривает удержание средств только в ограниченных случаях. Например, это может быть возврат неотработанного аванса, ошибочно выплаченных сумм или погашение другой задолженности, прямо предусмотренной законом, пишут «Известия».

При этом возможные расходы компании на поиск нового сотрудника или сложности с заменой работника не относятся к основаниям для удержания зарплаты. По словам юриста, даже если условие о невозврате такого «депозита» прописано в трудовом договоре, оно не имеет юридической силы, поскольку противоречит законодательству.

«Схема с депозитом прямо нарушает трудовое законодательство. Работодателю могут грозить штрафы по ст. 5.27 КоАП РФ, а также предписание вернуть сотруднику все незаконно удержанные суммы», — заявила Софья Лукинова.

Эксперт отметила, что взыскать с работника расходы на обучение или подготовку можно только в отдельных случаях. Например, если с сотрудником был заключен ученический договор, в котором заранее были прописаны условия обучения и обязательства сторон. Во всех остальных ситуациях попытки потребовать деньги за срочный поиск нового сотрудника или замену работника будут незаконными.