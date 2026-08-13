Чаще всего псковичи уходят к конкурентам за зарплатой, карьерой и удобным графиком — опрос

Зарплата, карьера, график — топ-3 составляющих оффера, которыми проще всего переманить персонал. К таким выводам пришли аналитики сервиса по поиску работы и подбору персонала SuperJob на основе опроса, который прошел с 14 июля по 5 августа. В нем приняли участие представители экономически активных граждан.

Большинство псковичей не исключают для себя вероятность ухода к конкурентам: на любых условиях готовы покинуть свое место работы 8%, на более выгодных — еще 76%.

Женщины чаще мужчин готовы рассмотреть предложение конкурента на лучших условиях, представители сильного пола гораздо чаще утверждают, что готовы перейти на новое место «хоть сейчас».

Молодежь до 35 лет — самая легкая на подъем: 82% согласны уйти к конкурентам на хороших условиях, еще 8% — в любом случае. Поколение 45+ — более постоянное: 73% могли бы рассмотреть переход только с хорошими условиями, а согласных на все — всего 2%.

Среди горожан с зарплатой до 100 тысяч рублей 74% готовы к переходу на хорошие условия, еще 9% — на любые, среди зарабатывающих от 150 тысяч — 63 и 10% соответственно.

Горожане, готовые покинуть свое место работы, считают лучшим условием более высокую зарплату (94% опрошенных). В топ-3 также вошли карьера и удобный график (55 и 51% соответственно). Место работы ближе к дому критично для 44%, возможности обучения за счет компании — для 42%, компенсационный пакет — для 40%. Привлечь может наличие интересных задач (36%), возможность работать на удаленке или в гибридном графике (31%), возможность применять новые технологии (23%) и сниженная нагрузка (20%).