Пациентка поблагодарила гинеколога ПОКБ за профессионализм

Пациентка Татьяна Воробьёва поблагодарила команду гинекологического отделения Псковской областной клинической больницы за профессионализм, сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении.

Ирина Железная. Фото: Псковская областная клиническая больница

«Хочу выразить свою благодарность гинекологическому отделению областной больницы. Огромное спасибо докторам, а именно Железной Ирине Николаевне — это профессионал очень высокого уровня! Желаю вам здоровья, успехов и благополучия. А также огромная благодарность медперсоналу отделения: все внимательные и очень отзывчивые. Большое вам спасибо!» - написала пациентка.

Как рассказали в больнице, Ирина Железная — врач высшей квалификационной категории с богатым профессиональным багажом и опытом работы более 20 лет. В 2002 году она окончила Белорусский государственный медицинский университет. В 2023 — интернатуру по акушерству и гинекологии прошла в одном из ведущих вузов страны, Санкт-Петербургском государственном медицинском университете имени академика И. П. Павлова.

По словам представителей больницы, за годы практики Ирина Железная накопила колоссальный опыт, который позволяет ей успешно решать самые сложные клинические задачи, оставаясь при этом чутким и внимательным врачом.