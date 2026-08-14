На рынке в Великих Луках изъяли немаркированные сигареты на 2 млн рублей

Сотрудники полиции в Великих Луках выявили незаконную деятельность 41-летнего индивидуального предпринимателя. Как сообщили в УМВД России по Псковской области, на городском рынке в арендуемом торговом помещении мужчина сбывал контрафактную продукцию на сумму более двух миллионов рублей: немаркированные табачные и никотинсодержащие изделия.

Фотографии: УМВД России по Псковской области / Мах

В ходе опроса подозреваемый пояснил, что товар приобретал в Москве для последующей реализации на территории Псковской области. По предварительным данным, стоимость изъятого товара составила более двух миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 6 статьи 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В отношении бизнесмена избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.