 
Общество

На рынке в Великих Луках изъяли немаркированные сигареты на 2 млн рублей

0

Сотрудники полиции в Великих Луках выявили незаконную деятельность 41-летнего индивидуального предпринимателя. Как сообщили в УМВД России по Псковской области, на городском рынке в арендуемом торговом помещении мужчина сбывал контрафактную продукцию на сумму более двух миллионов рублей: немаркированные табачные и никотинсодержащие изделия. 

Фотографии: УМВД России по Псковской области / Мах

В ходе опроса подозреваемый пояснил, что товар приобретал в Москве для последующей реализации на территории Псковской области. По предварительным данным, стоимость изъятого товара составила более двух миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 6 статьи 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В отношении бизнесмена избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026