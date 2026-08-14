Образовательные учреждения Псковского округа к новому учебному году готовы — Наталья Федорова

Образовательные учреждения Псковского округа к новому учебному году готовы, приемка прошла успешно. Об этом заявила глава Псковского округа Наталья Федорова в своем канале в мессенджере Max.

Фото здесь и далее: канал Натальи Фёдоровой в Max

В состав межведомственной комиссии вошли представители администрации округа, отдела образования и специалисты надзорных ведомств — сотрудники Росгвардии, МВД, Роспотребнадзора. В проверке также участвовали депутаты муниципального Собрания Андрей Ключко, Елена Иванова, Виктор Гречин, Владимир Балясов, Виктор Герасимов, Валерия Фомина, Николай Сидоров, Михаил Яников и Александр Николаев.

Руководители образовательных учреждений продемонстрировали комиссии все помещения и рассказали о мероприятиях, проведенных в летний период. Члены комиссии оценивали техническое состояние зданий и инженерных систем. Они проверили учебные кабинеты, спортивные залы, пищеблоки и медицинские кабинеты. Отдельное внимание комиссия уделила соблюдению санитарных норм, требований пожарной безопасности и антитеррористической защищённости, а также готовности к зимнему периоду. Также члены комиссии оценивали благоустройство прилегающих территорий, укомплектованность педагогическими кадрами, оснащённость учебных кабинетов и наличие необходимого оборудования.

«В ходе приемки члены комиссии убедились, что школы и детские сады готовы обеспечить ученикам и воспитанникам безопасные и комфортные условия для обучения», — отметила глава округа. По итогам проверки выдано положительное заключение, добавила она.

«В этом сезоне на подготовку учреждений системы образования к новому учебному году из муниципального бюджета выделили 57 млн рублей», — уточнила финансовые детали подготовки Наталья Федорова. Из крупных работ завершили ремонты кровель в двух детских садах, а также отремонтировали системы отопления, водоснабжения, пищеблоки, санблоки и спортивные залы.

Глава округа подтвердила обновление материально-технической базы: «К новому учебному году в школы поступило новое оборудование». Она заверила, что муниципальные учреждения к 1 сентября готовы и ждут ребят.