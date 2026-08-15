Минпросвещения определило норму нагрузки первоклассников в школах

Учебная нагрузка первоклассников в России в сентябре и октябре не должна превышать 15 часов в неделю. В день допускается проводить не более трех уроков продолжительностью по 35 минут каждый, следует из методических рекомендаций Минпросвещения РФ.
Как следует из документа, в течение первого месяца обучения в расписании учеников первых классов предусмотрен специальный адаптационный период.
При этом, как отмечает министерство, расписание должно быть организовано ступенчато: с меньшим числом уроков в сентябре-октябре и последующим увеличением нагрузки в ноябре-декабре, когда возможно проведение четырех уроков в день, пишет ТАСС. В январе-мае продолжительность уроков увеличивается до 40 минут, при этом один раз в неделю допускается проводить пять уроков за счет включения в расписание физической культуры.