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Минпросвещения определило норму нагрузки первоклассников в школах

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Учебная нагрузка первоклассников в России в сентябре и октябре не должна превышать 15 часов в неделю. В день допускается проводить не более трех уроков продолжительностью по 35 минут каждый, следует из методических рекомендаций Минпросвещения РФ.

Как следует из документа, в течение первого месяца обучения в расписании учеников первых классов предусмотрен специальный адаптационный период.

«В течение сентября и октября учебная нагрузка первоклассников не должна превышать 15 часов в неделю. Это означает, что в день допускается не более трех уроков продолжительностью по 35 минут каждый», - говорится в рекомендациях.

При этом, как отмечает министерство, расписание должно быть организовано ступенчато: с меньшим числом уроков в сентябре-октябре и последующим увеличением нагрузки в ноябре-декабре, когда возможно проведение четырех уроков в день, пишет ТАСС. В январе-мае продолжительность уроков увеличивается до 40 минут, при этом один раз в неделю допускается проводить пять уроков за счет включения в расписание физической культуры.

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