Минздрав: Более 56 миллионов доз вакцин от гриппа поставят в российские регионы

Более 56 миллионов доз вакцин для профилактики гриппа поставят в российские регионы, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.
Производство препаратов стартовало в марте, после объявления рекомендаций ВОЗ по штаммовому составу, добавил Кузнецов.
Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рекомендовал привиться от гриппа в сентябре или октябре, чтобы перед стартом эпидемического сезона организм успел сформировать защитный иммунитет.