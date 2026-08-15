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Японский эксперт назвала неочевидные признаки болезни у кошек

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Внезапная агрессия, чрезмерное вылизывание и отказ от лотка у кошек могут указывать на скрытую физическую боль или болезнь, а не просто на стресс, рассказала доцент Университета Софии в Японии Ацуко Сайто.

В июле российские СМИ сообщали о резком росте спроса на успокоительные препараты для питомцев в РФ: за три года продажи таких средств выросли на 120%, а за последний год — еще на 30%.

«Если вы заметили резкие изменения в поведении, навязчивое вылизывание, проблемы с туалетом или агрессию, за этим могут скрываться заболевание или физическая боль. В таких случаях, прежде чем давать питомцу какие-либо препараты по собственному усмотрению, я рекомендую сначала проконсультироваться с ветеринаром», — отметила Сайто.
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Кроме того, по словам эксперта, прежде чем полагаться на успокоительные средства при признаках стресса у кошки, важно внимательно проанализировать ее поведение и условия жизни, пишет РИА Новости.

«Достаточно ли кошка играет, есть ли у неё место для спокойного отдыха, хватает ли ей активности и стимуляции в соответствии с возрастом? Проверка того, удовлетворены ли базовые потребности животного, во многих случаях помогает исправить ситуацию», — добавила исследовательница.

Япония известна развитой культурой содержания кошек. По данным опроса Японской ассоциации кормов для домашних животных, в 2025 году в стране насчитывалось около 8,8 миллиона кошек против 6,8 миллиона собак. Кроме того, здесь популярны котокафе, а «кошачьи острова», ставшие местной достопримечательностью, активно привлекают туристов и любителей животных.

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