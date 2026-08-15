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Псковские приставы собрали корма и медикаменты для бездомных животных

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Судебные приставы Псковской области присоединились к благотворительной акции в помощь бездомным животным, приуроченной к Всемирному дню бездомных животных. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УФССП России по Псковской области.

Фото здесь и далее: УФССП России по Псковской области

Сотрудники собрали необходимые корма, медикаменты и другие вещи для бездомных животных.

«Четвероногие друзья, оставшиеся без дома и заботливых хозяев, особенно нуждаются в человеческом внимании и поддержке. Такая помощь — это не только забота о братьях наших меньших, но и возможность подарить им частичку тепла и внимания. Ведь каждый питомец заслуживает доброго отношения, заботы и шанса обрести любящий дом», — подчеркнули в ведомстве.

Сотрудники службы также призвали не оставаться равнодушными и по возможности поддерживать приюты и волонтеров, которые каждый день помогают бездомным животным. 

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