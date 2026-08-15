Ярмарка псковских фермеров на фестивале «Лешуга». ФОТОРЕПОРТАЖ

Где псковичи и гости города могут узнать о вкуснейшей продукции местных фермеров? Конечно, на ярмарках и гастрономических фестивалях. Стартовавший 14 августа в Финском парке фестиваль яблок, урожая и традиционных напитков «Лешуга» уже стал визитной карточкой региона.

Многие сельхозпроизводители не первый год участвуют в мероприятии, а гости ярмарки могут попробовать и приобрести крафтовые сыры, мясные деликатесы, а также попробовать разнообразные напитки из яблок. Среди представленной продукции много эксклюзивной. Напрммер, норвежский сыр брюност от сыроварни Сергея Сального, популярные у покупателей сыры с мытой коркой от «Сырной лисы» и уже ставшее настоящим гастрономическим брендом Псковщины - эскарго из невельских улиток.

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Подробности — в фоторепортаже Анны Тягуновой.