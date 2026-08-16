Соблюдать чистоту на кухне рекомендует псковичам Роспотребнадзор, чтобы избежать дизентерии

Что важно знать о дизентерии и как ее избежать, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Псковской области.
Изображение: управление Роспотребнадзора по Псковской области
Основными симптомами дизентерии являются боли в животе, диарея, повышение температуры и рвота.
В Роспотребнадзоре отметили, что заболевание может передастся через грязные руки, употребление в пищу зараженной еды или воды, купание в инфицированных водоемах также переносчиками могут являться мухи.
Меры профилактики:
- соблюдение правил личной гигиены;
- чистота на кухне;
- чистая питьевая вода и продукты питания;
- обязательное мытье фруктов и овощей;
- купание только в разрешенных для этого местах;
- борьба с мухами, использование репеллентов.