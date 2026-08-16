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Соблюдать чистоту на кухне рекомендует псковичам Роспотребнадзор, чтобы избежать дизентерии

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Что важно знать о дизентерии и как ее избежать, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

Изображение: управление Роспотребнадзора по Псковской области

Основными симптомами дизентерии являются боли в животе, диарея, повышение температуры и рвота.

В Роспотребнадзоре отметили, что заболевание может передастся через грязные руки, употребление в пищу зараженной еды или воды, купание в инфицированных водоемах также переносчиками могут являться мухи.

Меры профилактики:

  • соблюдение правил личной гигиены;
  • чистота на кухне;
  • чистая питьевая вода и продукты питания;
  • обязательное мытье фруктов и овощей;
  • купание только в разрешенных для этого местах;
  • борьба с мухами, использование репеллентов.
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