Соблюдать чистоту на кухне рекомендует псковичам Роспотребнадзор, чтобы избежать дизентерии

Что важно знать о дизентерии и как ее избежать, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

Изображение: управление Роспотребнадзора по Псковской области

Основными симптомами дизентерии являются боли в животе, диарея, повышение температуры и рвота.

В Роспотребнадзоре отметили, что заболевание может передастся через грязные руки, употребление в пищу зараженной еды или воды, купание в инфицированных водоемах также переносчиками могут являться мухи.

Меры профилактики: