Психолог назвала главные ошибки родителей в воспитании детей

Желая дать детям то, чего сами не имели, родители часто впадают в крайности — покупают игрушки в кредит, оберегают от забот и избегают запретов. В итоге в семье вырастает манипулятор, уверенный, что мир обязан ему. Об этом 16 августа рассказала клинический психолог Кира Макарова.

«Как писал педагог Януш Корчак, мы так охраняем детей от неприятностей, что лишаем их самой жизни. Родители нужны, чтобы обеспечивать благополучие, но не для того, чтобы всё делать за ребенка», — сказала эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

По ее словам, отказ от слова «нет» из-за желания компенсировать свои детские дефициты приводит к тому, что ребенок перестает понимать границы. В психологии это называют «ребенком-монстром» — когда всё подчинено ему. Макарова подчеркнула, что семья — это иерархичная система, и ребенок не должен находиться на вершине: на высшей ступени — те, кто обеспечивает. Если ребенок оказывается во главе, он начинает контролировать взрослых.

Финансовые поощрения за оценки — еще одна ошибка, по мнению Макаровой. Ребенок начинает шантажировать: «Хочешь пятерку — плати». Главная причина манипуляций — непоследовательность родителей: сегодня можно, завтра нельзя. При хаосе в требованиях у ребенка развиваются неврозы. Гиперопека тоже вредна: у детей формируется потребительская позиция. Психолог советует быть последовательными и дарить внимание вместо вещей.

Важно учесть, что до трех лет дети не чувствуют чужих границ, добавила психолог. Однако после этого возраста малыши должны начать осваивать правила. Если кризис семи лет не пройден, в школе возникают проблемы — сверстники сторонятся таких детей.