Псковская областная клиническая больница опубликовала памятку о правах и обязанностях пациентов

Соблюдение установленных правил и уважительное отношение к медицинскому персоналу напрямую обеспечивают эффективное лечение и комфортное пребывание людей в стационаре. Об этом заявила Псковская областная клиническая больница, представив подробную памятку для граждан в своей группе сети «ВКонтакте».

Скриншот из видео ПОКБ

В учреждении отметили, что врачи и пациенты выстраивают отношения на взаимном уважении, доверии и четком понимании правил.

Представители больницы также подчеркнули, что государство и медицинское учреждение гарантируют людям:

Уважительное и гуманное отношение со стороны всего персонала, а также лечение в надлежащих санитарных условиях;

Достоверную информацию о состоянии вашего здоровья, диагнозе, методах лечения и прогнозе;

Добровольное информированное согласие на любое медицинское вмешательство или право на отказ от него;

Облегчение боли, связанной с заболеванием или процедурами;

Сохранение врачебной тайны;

Проведение консилиумов и консультаций других специалистов при необходимости;

Допуск адвоката, иного законного представителя или священнослужителя.

В больнице также разъяснили обязанности граждан. Медики ожидают от пациентов:

Честности и сотрудничества; предоставления врачу достоверной информации о своем здоровье, аллергиях, противопоказаниях к лекарствам, ранее перенесенных и наследственных заболеваниях; точного выполнения медицинских предписаний;

Соблюдения режима; нахождения в палате во время врачебного обхода, измерения температуры тела и в «тихий час»;

Личной гигиены и чистоты; регулярного мытья рук, принятия душа, смены белья; поддержания порядка на своей кровати и тумбочке при наличии здоровья; выбрасывания мусора и использованных средств гигиены только в специальные баки;

Уважения к окружающим; соблюдения тишины в палатах и коридорах; вежливого отношения к персоналу и другим пациентам как основы спокойной атмосферы в больнице;

Бережного отношения к имуществу учреждения;

Соблюдения правил приема передач; приема только тех продуктов, которые разрешены вашей диетой, обязательной проверки их сроков годности.

«Важно знать: Оскорбление медицинских работников и других пациентов унижает честь и достоинство и является административным правонарушением. В случае конфликтов администрация больницы вправе осуществлять фото- и видеозапись для защиты прав сотрудников и пациентов», - отметили в медицинском учреждении.

В ПОКБ также добавили: «Знание и соблюдение этих простых правил помогает избежать недопонимания и создает атмосферу, в которой врачи могут сосредоточиться на главном — вашем скорейшем выздоровлении».

Контакт-центр ПОКБ принимает звонки по телефону: 8 (8112) 29-57-00.