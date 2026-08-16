Псковская областная клиническая больница опубликовала памятку о правах и обязанностях пациентов

Соблюдение установленных правил и уважительное отношение к медицинскому персоналу напрямую обеспечивают эффективное лечение и комфортное пребывание людей в стационаре. Об этом заявила Псковская областная клиническая больница, представив подробную памятку для граждан в своей группе сети «ВКонтакте».
Скриншот из видео ПОКБ
В учреждении отметили, что врачи и пациенты выстраивают отношения на взаимном уважении, доверии и четком понимании правил.
Представители больницы также подчеркнули, что государство и медицинское учреждение гарантируют людям:
Уважительное и гуманное отношение со стороны всего персонала, а также лечение в надлежащих санитарных условиях;
Достоверную информацию о состоянии вашего здоровья, диагнозе, методах лечения и прогнозе;
Добровольное информированное согласие на любое медицинское вмешательство или право на отказ от него;
Облегчение боли, связанной с заболеванием или процедурами;
Сохранение врачебной тайны;
Проведение консилиумов и консультаций других специалистов при необходимости;
Допуск адвоката, иного законного представителя или священнослужителя.
В больнице также разъяснили обязанности граждан. Медики ожидают от пациентов:
Честности и сотрудничества; предоставления врачу достоверной информации о своем здоровье, аллергиях, противопоказаниях к лекарствам, ранее перенесенных и наследственных заболеваниях; точного выполнения медицинских предписаний;
Соблюдения режима; нахождения в палате во время врачебного обхода, измерения температуры тела и в «тихий час»;
Личной гигиены и чистоты; регулярного мытья рук, принятия душа, смены белья; поддержания порядка на своей кровати и тумбочке при наличии здоровья; выбрасывания мусора и использованных средств гигиены только в специальные баки;
Уважения к окружающим; соблюдения тишины в палатах и коридорах; вежливого отношения к персоналу и другим пациентам как основы спокойной атмосферы в больнице;
Бережного отношения к имуществу учреждения;
Соблюдения правил приема передач; приема только тех продуктов, которые разрешены вашей диетой, обязательной проверки их сроков годности.
«Важно знать: Оскорбление медицинских работников и других пациентов унижает честь и достоинство и является административным правонарушением. В случае конфликтов администрация больницы вправе осуществлять фото- и видеозапись для защиты прав сотрудников и пациентов», - отметили в медицинском учреждении.
В ПОКБ также добавили: «Знание и соблюдение этих простых правил помогает избежать недопонимания и создает атмосферу, в которой врачи могут сосредоточиться на главном — вашем скорейшем выздоровлении».
Контакт-центр ПОКБ принимает звонки по телефону: 8 (8112) 29-57-00.