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Юрист рассказала о внеплановом медосвидетельствовании водителей сотрудниками ГАИ

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Российских водителей с 1 марта 2027 года начнут направлять на обязательное внеочередное медицинское освидетельствование в случае выявления у них на приеме у врача признаков заболеваний, препятствующих управлению транспортным средством. Об этом 16 августа сообщила юрист и член Ассоциации юристов России Камила Хасанова.

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«Изменения предусматривают следующий порядок: водитель получает уведомление о необходимости пройти внеочередное освидетельствование. На его прохождение отводится три месяца со дня получения уведомления, в течение этого срока право управления транспортными средствами сохраняется в полном объеме: никто автоматически не лишает водителя прав», — объяснила эксперт в беседе с «РИА Новости».

Хасанова добавила, что если в ходе плановой диспансеризации или обычного обращения к доктору у гражданина обнаружат опасные противопоказания, ему выдадут направление на прохождение профильной комиссии, отказ от которой повлечет за собой аннулирование водительского удостоверения.

При этом, если в течение трех месяцев автомобилист успешно подтвердит отсутствие скрытых патологий, его права продолжат действовать в стандартном режиме на основании нового медицинского заключения. Хасанова особо подчеркнула, что при успешном подтверждении здоровья повторно сдавать теоретические или практические экзамены в ГИБДД гражданам не придется.

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