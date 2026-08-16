 
Общество

Мошенники начали похищать данные студентов под видом оформления стипендий

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Мошенники перед началом учебного года начали использовать схемы с фальшивым оформлением стипендий и бронированием мест в общежитиях для похищения личных и банковских данных студентов. Об этом 16 августа сообщил член комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.

«Мошенники звонят либо рассылают СМС с фишинговыми сайтами, где предлагают студенту оформить стипендию, которая якобы ему полагается. После введения таких данных денежные средства со счета студента списываются, а обещанная стипендия не назначается», — сказал Машаров ТАСС.

По словам эксперта, злоумышленники также представляются сотрудниками деканатов, приемных комиссий или бухгалтерий и предлагают через поддельные сайты зарезервировать место в общежитии или продлить проживание.

Машаров отметил, что для этого студентов просят авторизоваться и внести небольшую оплату, обычно 3–5 тыс. рублей. После передачи данных и оплаты деньги уходят мошенникам, а информация оказывается скомпрометированной.

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