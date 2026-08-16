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Народный артист России Леонид Рудой умер в возрасте 80 лет

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Народный артист России, актер Вологодского драматического театра Леонид Рудой умер в возрасте 80 лет. Об этом 16 августа сообщили в минкультуры Вологодской области.

Фото:  министерство культуры Вологодской области

«Сегодня ночью на 81-м году жизни не стало народного артиста России Леонида Рудого», — говорится в сообщении ведомства «ВКонтакте».

Рудой родился 3 апреля 1946 года в Куйбышеве. Окончил актерское отделение ГИТИСа, работал в Калининградском областном драматическом театре, затем переехал в Вологду, где служил актером и позже был директором драматического театра.

В этот период он работал с живыми классиками — Василием Беловым и Виктором Астафьевым, был первым исполнителем ролей в спектаклях по их произведениям. Пять лет служил в Гродненском драматическом театре, а в 1994 году вернулся в Вологду. На сцене драмтеатра сыграл более 100 ролей.

В 2007 году Рудой получил звание народного артиста России. В 2009 году вышел исторический сериал «Иван Грозный», где он сыграл архиепископа Пимена.

В последние годы актер по состоянию здоровья не выходил на сцену, но следил за жизнью театра и записывал воспоминания о работе. О времени прощания сообщат дополнительно.

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