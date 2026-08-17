29% псковичей скрывают поиск новой работы от начальства – опрос

Сознательно утаивают от начальства попытки трудоустройства 29% опрошенных псковичей. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob на основе результатов опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения. Опрос проводился с 26 июля по 7 августа.

Искать новое место, еще не уволившись со старой работы, доводилось 70% псковичей («Семейный человек не может уйти в никуда»). Лишь 30% опрошенных никогда не пробовали совмещать эти процессы («Сначала увольнение, а потом поиск. Если работаешь с утра до вечера, то как найдешь?»). Горожане от 35 лет чаще тех, кто моложе, ищут новое место, не увольняясь со старого.

Среди обладателей высшего образования так ищут работу 73%, а среди тех, у кого среднее профессиональное, — 68%. Респонденты с доходом от 100 тысяч рублей реже уходят «в никуда», чем зарабатывающие меньше.

Большинство тех, кто ищет работу, не увольняясь с предыдущего места, не делает из этого тайны (55%).

Мужчины «шифруются» чаще, чем женщины, а горожане 45+ — чаще, чем те, кто моложе. Среди горожан с высшим образованием тайно ищут новую работу 32%, а среди имеющих среднее профобразование — 26%.

Респонденты с доходом от 100 до 150 тысяч рублей чаще действуют конфиденциально, чем те, кто зарабатывает меньше или больше.