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Кого ищут псковские работодатели к осени, рассказали аналитики

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Каких специалистов чаще всего ищут компании в Псковской области накануне осени, выяснили аналитики ведущей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, проанализировав спрос работодателей. По данным на середину августа, наиболее востребованными стали специалисты в сферах логистики, производства, продаж и работы с клиентами.

Изображение создано нейросетью

Около тысячи вакансий разместили работодатели в Псковской области с начала августа этого года. Больше всего вакансий в регионе приходится на водителей и экспедиторов — 16% доля от всех предложений. Далее следуют разнорабочие (9%), продавцы-консультанты и продавцы-кассиры (7%), менеджеры по продажам и работе с клиентами (5%) и врачи (3%).

В топ-10 наиболее востребованных профессиональных групп также вошли повара, пекари и кондитеры (3%), грузчики (3%), курьеры (2%), упаковщики, комплектовщики и маркировщики (2%) и бухгалтеры (2%). В сумме на десять наиболее востребованных групп приходится более половины всех вакансий Псковской области.

По данным платформы для поиска подработки рядом с домом «Моя смена» (входит в ГК Verme), в преддверии осени заметно усиливается спрос на временных исполнителей в ритейле. При этом в последние годы сезонный подъем становится более выраженным: если осенью 2024 года компании заказали на 5,4% больше смен, чем летом, то в 2025 разрыв вырос почти до 30%.
В нынешнем году ритейл входит в осенний сезон с большим опережением спроса. За сопоставимое окно с 1 июня по 10 августа в 2026-м заказано на 60% смен больше, чем за тот же период 2025 года. Заметнее всего к осени растет спрос на специалистов по обслуживанию в кассовой зоне: в 2026 году число заказанных смен более чем втрое превысило летний уровень (рост на 236% против 61% годом ранее). Ощутимую сезонную надбавку дают также сборка заказов (примерно на 70% выше лета) и выкладка товара (около трети).

«Осень — традиционно горячий сезон для ритейла, когда растет покупательская активность, а вместе с ней и нагрузка на магазины. Компании готовятся к этому заранее и начинают наращивать привлечение временных исполнителей еще на стыке лета и осени. Такая заблаговременная подготовка помогает встречать сезонные пики спокойно и без авралов, а для самих исполнителей осень открывает больше возможностей для подработки», — рассказал генеральный директор «Моей смены» Николай Гальянов.
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