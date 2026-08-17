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«Беседка»: «Святая Обитель-Крепость» — новое видение Псково-Печерского монастыря»

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Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Беседка». Сегодняшние гости студии - директор Центра виртуальной реальности ZAGA-GAME Виктор Алексеев и управляющая центра Александра Солоп. 

Ведущий Артем Татаренко поговорит с ними о сохранении и популяризации объектов культурного наследия, в частности Псково-Печерского монастыря, с помощью современных цифровых технологий. В рамках проекта «Святая Обитель-Крепость: новое видение Псково-Печерского монастыря» был создан VR-тур, который позволяет совершить виртуальное путешествие по территории обители и познакомиться с её историей и архитектурным наследием с помощью технологий виртуальной реальности. 

Как создавался VR-тур, какие задачи решает проект, и каким образом современные технологии могут сделать культурное наследие более доступным для широкой аудитории, в том числе для молодого поколения? Как проект будет развиваться дальше? Об этом и не только – в 12.04. 

Видеотрансляцию можно будет посмотреть на RuTube-канале ПЛН-ТВ, в группе «ПЛН» «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей. 

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