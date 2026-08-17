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В Псковской области пресечен ввоз цветов, зараженных опасным вредителем

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Управление Россельхознадзора по Псковской области выявило опасного вредителя томатного трипса (Frankliniella schultzei (Trybom)) в партии импортных цветов. Инспекторы обнаружили насекомое на складе временного хранения, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

Фото: Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора

Государственный инспектор при проведении карантинного фитосанитарного контроля проверил груз из 1 455 цветов. Специалисты выявили живое имаго, схожее по морфологическим признакам с карантинным объектом. 

Нидерландская компания вырастила розы для поставки в Псков. Груз следовал транзитом из Латвии.

Сотрудники Северо-Западного филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» провели лабораторные исследования, и эксперты официально подтвердили наличие опасного вредителя плодовых и цветочных культур.

Собственник груза принял решение об уничтожении товара. Зараженные цветы уничтожат в соответствии с нормативными правовыми документами в области обеспечения карантина растений.

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