«Беседка»: «Святая Обитель-Крепость» — новое видение Псково-Печерского монастыря»

Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Беседка». Сегодняшние гости студии - директор Центра виртуальной реальности ZAGA-GAME Виктор Алексеев и управляющая центра Александра Солоп.

Ведущий Артем Татаренко поговорит с ними о сохранении и популяризации объектов культурного наследия, в частности Псково-Печерского монастыря, с помощью современных цифровых технологий. В рамках проекта «Святая Обитель-Крепость: новое видение Псково-Печерского монастыря» был создан VR-тур, который позволяет совершить виртуальное путешествие по территории обители и познакомиться с её историей и архитектурным наследием с помощью технологий виртуальной реальности.

Как создавался VR-тур, какие задачи решает проект, и каким образом современные технологии могут сделать культурное наследие более доступным для широкой аудитории, в том числе для молодого поколения? Как проект будет развиваться дальше? Об этом и не только – в выпуске.