Росгвардейцы за неделю изъяли 28 единиц оружия у жителей Псковской области

Из незаконного оборота за неделю сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области изъяли 28 единиц оружия и более 500 боеприпасов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

Фото: управление Росгвардии по Псковской области

Росгвардейцы провели более 40 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан с 10 по 16 августа. За эту неделю инспекторы выявили семь административных правонарушений: шесть из них относятся к области оборота оружия, одно — к сфере частной охранной деятельности.

Если срок разрешений на хранение и ношение оружия истекает, гражданам следует обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЦЛРР по месту жительства. Сделать это нужно за 30 суток до окончания действия разрешения, напоминает Центр лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области.

Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы граждане могут подать через портал государственных услуг.