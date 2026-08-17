До конца года в Псковской области планируют трудоустроить почти 100 врачей

В Псковской области отмечается положительная динамика численности медицинских работников. До конца года ожидаются к трудоустройству 95 врачей и не менее 180 средних медицинских работников. Об этом в рамках рабочей встречи рассказала губернатору области Михаилу Ведерникову министр здравоохранения региона Марина Гаращенко, сообщили в правительстве региона.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

«Общий объем финансирования региональной кадровой программы из областного бюджета в этом году составил почти 240 млн рублей», — проинформировала руководитель министерства и подробно доложила о мерах поддержки специалистов сферы здравоохранения региона.

В первую очередь, речь идет о поддержке обучающихся по целевым направлениям. В этом году планируется трудоустройство 119 таких специалистов.

Большую роль в поддержке работников сферы здравоохранения играет и решение жилищных вопросов медиков. В 2026 году для врачей приобретено 11 квартир, еще семь планируется закупить до конца года. Компенсацию коммерческого найма жилья в регионе получают 111 человек. При этом размер выплаты увеличен с 11 до 18 тысяч рублей. И впервые в число получателей такой меры поддержки включены провизоры и медицинские сестры паллиативной службы.

Также в регионе увеличен размер «подъемных» выплат для врачей и фельдшеров скорой медицинской помощи до 300 тысяч рублей. Это позволило привлечь четырех врачей и 21 фельдшера для работы в подразделениях Псковской областной станции скорой помощи. Вдвое больше денежного пособия стали получать специалисты паллиативной службы. Выплаты для врачей и медсестер выросли до 300 и 100 тысяч рублей соответственно.

С этого года такая мера поддержки установлена также провизорам в размере 150 тысяч рублей и фармацевтам в размере 100 тысяч рублей.

Увеличен и возраст специалистов для выплаты «подъемных»: врачам — до 55 лет, средним медицинским работникам — до 50 лет.

Марина Гаращенко отметила, что на территории Псковской области востребованы федеральные программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», реализуемые в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». В прошлом году в рамках них привлечены почти 40 медицинских работников. В этом году — уже восемь специалистов. До конца 2026 года планируется трудоустроить еще 15 врачей и 16 фельдшеров.

С прошлого года в регионе реализуются единовременные выплаты в размере от 500 тысяч до 1 млн рублей для специалистов дефицитных специальностей, трудоустроенных в учреждениях малых населенных пунктов области. «Эта мера доказала свою эффективность. Мы привлекли специалистов наиболее востребованных профилей — врачей-анестезиологов-реаниматологов, инфекционистов, радиотерапевта, акушера-гинеколога, детского стоматолога, участковых терапевтов и фельдшеров скорой медицинской помощи.

«Благодаря мерам поддержки медиков, реализуемым в Псковской области, в прошлом году в сеть государственных медицинских учреждений региона впервые трудоустроены 92 врача и 173 средних медицинских работника», — напомнила министр и добавила, что новый приток специалистов в этом году традиционно ожидается в сентябре-октябре с приходом выпускников медицинских вузов и колледжей.

Глава региона отметил значимость реализуемых мер поддержки. «Привлечение медицинских кадров в регион — ключевой фактор доступности качественной помощи для жителей. Стабильный приток специалистов укрепляет систему здравоохранения, снижает нагрузку на действующих сотрудников и помогает удерживать уровень медицинского обслуживания на достойном уровне даже в отдаленных населенных пунктах», — заключил Михаил Ведерников.