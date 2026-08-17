До +20 градусов и дожди прогнозируют в Псковской области 18 августа

Переменная облачность ожидается на территории Псковской области 18 августа, сообщили в региональном гидрометцентре.

Ночью без существенных осадков, во второй половине дня пройдут дожди: по югу области сильные, по центральным районам небольшой дождь, по северным районам без существенных осадков. Будет дуть умеренный ветер западных направлений, днем с переходом к северным направлениям, также умеренный, скоростью 7-12 метров в секунду. Температура по области ночью ожидается от +6 до +11 градусов, днем воздух прогреется от +15 до +20 градусов.

В Пскове без существенных осадков, вечером пройдет небольшой дождь. Температура ночью ожидается от +7 до +9 градусов, днем — от +18 до +20 градусов.

Атмосферное давление низкое.