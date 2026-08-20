Сытый ребёнок - спокойное утро: всё для школьного завтрака в магазинах «Деревня Соловьи»

Продукты для вкусного и полезного завтрака для школьников предлагают магазины «Деревня Соловьи» в Псковской области.

Изображение: «Деревня Соловьи»

«1 сентября — день, когда родители переживают чуть больше обычного. Хочется, чтобы ребёнок был сыт, полон сил и чувствовал: дома о нём заботятся. А значит, важен каждый завтрак — простой, но по-настоящему вкусный. В магазине “Деревня Соловьи” мы собрали именно такие продукты — те, что хочется давать своим детям. Свежее молоко, ароматный сыр, нежные колбаски и сосиски, натуральные яйца — всё от проверенных производителей», - сообщили в ООО «ПсковАгроИнвест».

Продукты изготавливаются без лишней химии и без компромиссов:

«Только честный, домашний вкус. Пусть новый учебный год начнётся спокойно: заезжайте в магазины “Деревня Соловьи”, чтобы собрать идеальный завтрак без спешки и суеты. Мы поможем, подскажем и подберём то, что понравится всей семье. “Деревня Соловьи”: своё, местное, настоящее. Ждём вас!».

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