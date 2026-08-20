Александр Сорокин о решении кадрового вопроса в школах Псковской области

Как в Псковской области решают вопрос укомплектованности школ педагогическими кадрами и стимулируют приток новых специалистов, в интервью Псковской Ленте Новостей рассказал министр образования региона Александр Сорокин. Глава ведомства осветил актуальную статистику вакансий, конкурентные преимущества программы «Земский учитель» с учетом региональных надбавок, а также свежие меры поддержки, включая компенсацию аренды жилья.

— Александр Александрович, давайте поговорим про укомплектованность школ педагогическими кадрами — молодыми или опытными. Насколько сложный вопрос наличия педагогических кадров?

— Знаете, где-то есть разница, а где-то нет. Мы ведь радуемся каждому пришедшему талантливому человеку. Конечно, кадровый вопрос очень сложный, причём не только в системе образования, но и в целом во всех отраслях. Но здесь мы понимаем, что нехватка педагогов особенно остро чувствуется, если она возникает. Если посмотреть статистику, то увидим, что нехватка педагогов у нас составляет, по порталу «Работа России», порядка 240 человек — столько вакансий было на конец июля. Соответственно, это чуть более 3,5% от всех педагогических кадров.

Мы понимаем, что это вакансии, которые всё равно будут закрыты перераспределением нагрузки. То есть это не значит, что где-то не будет вестись тот или иной предмет. Кстати, по итогам прошедшего учебного года средняя нагрузка (на педагога) у нас в Псковской области составляла 26 часов. Для сравнения: по России — это 27 часов. Много это или мало?

Тут каждый педагог решит для себя сам, разумеется. Тем более что мы понимаем, что такое средний показатель. Понятно, что где-то есть много, а где-то мало. Поэтому кадровый вопрос всё равно остаётся одним из важнейших. Та работа, которая проводится по привлечению кадров, конечно, должна быть многоплановой, какой она сейчас и является.

Первое — это внешний контур, использование возможностей федеральной программы «Земский учитель». По этой программе у нас в этом году придёт шесть человек. Это квота, установленная Министерством просвещения Российской Федерации. Знаете, мы проанализировали последние годы и увидели, что именно к Псковской области растёт интерес среди кандидатов на участие в программе «Земский учитель». Вообще, откликов на конкурс в этом году было более 270.

— То есть вы могли бы легко закрыть всю потребность?

— Не могли, потому что отклик — это что значит? Это когда задают какие-то вопросы и так далее. С полным пакетом документов пришли 12 человек. Двое в конечном итоге отказались, остались, скажем так, десять. Мы взяли шестерых, отобрали шесть педагогов и, видя такой интерес, уже направили в Министерство просвещения РФ просьбу об увеличении квоты на следующие три года.

— А с чем связан такой интерес, Александр Александрович? Чем мы особенные? Мы больше предлагаем в плане льгот, условий и всего остального? Хотя, казалось бы, квота министерства должна быть везде, по всей России одинаковой. Почему она разная?

— Квота действительно разная. Что касается того, что мы больше предлагаем: есть федеральная выплата в 1 миллион рублей, и мы добавляем к ней региональную выплату ещё в 500 тысяч рублей. То есть в данном случае, приезжая в Псковскую область, учитель получает полтора миллиона рублей.

Могу сказать, что далеко не все регионы так делают. Да, есть регионы, у которых эта выплата больше, но есть и такие, которые не предоставляют никакой выплаты. Поэтому это, конечно, серьёзное конкурентное преимущество.

Кроме того, мы знаем, что здесь педагогов встречают очень радушно, помогая решать в том числе жилищные и коммунальные вопросы. Это очень важные вещи, которые позволяют человеку чувствовать, что он приехал не на пустое место. Ему здесь помогут обжиться и создать условия для выполнения своей работы, не заботясь о каких-то дополнительных бытовых вещах. Кроме того, нельзя скромничать: псковское образование славится в стране.

— Действительно, система образования славится своей сплочённостью и своими результатами, в том числе методическими новациями, которые регулярно звучат на федеральном уровне, и педагогами — победителями многих конкурсов. Тут уж совсем не надо скромничать, это безусловное достижение, верно?

— Система образования Псковской области показывает стабильные хорошие результаты в своём развитии. Нет ничего удивительного в том, что люди выбирают нас, в том числе и по этому показателю. Учителя выбирают то, где действительно сильная система образования.

Если посмотреть географию заявок в этом году, там есть наши ближайшие соседи, например Ленинградская область, но есть также Ростовская, Иркутская, Новосибирская области. Это также связано с тем, что люди переезжают, меняют место жительства, и климатические условия играют определённую роль. Вся совокупность факторов говорит о том, что интерес к этой программе есть, и есть интерес приехать именно к нам, в Псковскую область. Поэтому этот инструмент надо использовать максимально, чем мы, собственно, и будем заниматься в ближайшие годы.

Но это внешний контур, и мы понимаем, что шесть или даже десять человек не решат проблему кардинально. Здесь, конечно же, необходимо действовать, используя внутренние резервы и структуру. Огромную роль играет ранняя профессиональная ориентация на педагогические специальности. Мы говорим о том, что сегодня борьба за кадры, по большому счёту, начинается уже в школе. Открытие разноплановых профильных классов нам это подсказывает.

Психолого-педагогические классы в нашей отрасли — это как раз то, чем мы можем обеспечить нашу потребность в будущем. Важно не просто открывать классы, важно насыщать их и приучать ребят именно к педагогической деятельности. А значит, дать попробовать педагогическую работу уже в школе: ввести дополнительные курсы, например, по педагогической психологии и так далее.

Ещё одним важнейшим инструментом является целевой набор, и он важен для любой отрасли экономики, в том числе для педагогики. Когда абитуриент поступает в учебное заведение, будь то вуз или колледж, на педагогическую специальность и обладает целевым договором, он, во-первых, имеет право первоочередного поступления (кстати, в колледжах такое право ввели с этого года). А во-вторых, он получает себе работодателя уже с первого курса. Это означает раннюю практику. По закону у нас уже после третьего курса можно работать, соответственно, студент входит в коллектив раньше, чем получит документ об образовании.

Это крайне важно с точки зрения гарантии того, где человек будет работать. В Псковской области в этом году уже приходят 19 целевиков, именно окончивших учебные заведения, к своим работодателям. Целевых договоров по итогам года было заключено 29. Мы понимаем, что студенты первого и второго курсов также заключают договоры, поэтому эта активная работа ведётся постоянно.

- Как еще можно привлечь кадры в школы?

- Безусловно, мы должны понимать, что условия работы, проживания и материальные условия — это важный фактор для того, чтобы человек приходил в профессию и закреплялся здесь. Поэтому льготы и меры поддержки, которые осуществляются для педагогических работников, у нас тоже есть. Например, в сфере жилья: по решению губернатора у нас увеличены расходы на приобретение арендного служебного жилья. Те муниципалитеты, которые прошли конкурс, уже осуществили эту закупку. Соответственно, педагоги получат такое жильё в пользование.

В этом году мы впервые вводим инструмент компенсации арендной платы за служебное жильё для педагогов. Это тоже важный показатель: по нашему мониторингу, более 100 педагогов нуждаются в подобной мере поддержки.

Беседовала Любовь Кузнецова