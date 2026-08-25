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Нужно возвращать в школы советские тиры с арсеналом оружия и противогазов — Татьяна Фомченкова

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Великолукская гимназия имени Софьи Ковалевской уже получила учебники по обществознанию для 9–11 классов и подготовила педагогов для преподавания «Духовно-нравственной культуры России» в 5 классе. Об этом заявила депутат Законодательного Собрания Псковской области, директор учебного заведения Татьяна Фомченкова в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей. Однако, по её мнению, образовательным учреждениям не хватает тиров и специализированных кабинетов для полноценного проведения практических занятий по предмету «Основы безопасности и защиты Родины».

Депутат отметила, что введение нового предмета в пятом классе не стало неожиданностью, так как он идет в прямой преемственности с ранее введенным курсом основ духовной и нравственной культуры народов России. «У нас есть люди, которые уже обучены, прошли курсы одного и другого предмета, — пояснила Татьяна Фомченкова. — И эти же педагоги, которые вели духовную культуру народов России, переходят на духовно-нравственную культуру России». Она добавила, что принцип и подход учебников, а также всего материала примерно сохраняются. «Поэтому один час в неделю такого гуманитарного направления. Предмет очень спокойно и легко приживется в современных школах», — уверена директор гимназии.

Касательно изучения обществознания только в 9, 10 и 11 классах по единому учебнику, собеседница ПЛН подтвердила, что школа уже получила учебную литературу, учебников хватает. При этом она указала на необходимость корректировки экзаменационных заданий для первого поколения, которое пройдет трехгодичный курс обучения.

«Мы же не можем ЕГЭ и ОГЭ оставлять на том же уровне для детей, которые изучали предмет с пятого класса, и для тех, кто изучает его с девятого, — разъяснила Татьяна Фомченкова. — Разница-то есть. Помимо всего прочего, это предмет, который включает в себя очень много всего. Там экономика, там и право, это очень насыщенный предмет».

Говоря о предмете «Основы безопасности и защиты Родины», депутат обозначила проблему материально-технического обеспечения. Она заметила, что модули военной и медицинской подготовки прописаны в федеральных государственных образовательных стандартах, но школы не могут отрабатывать их на практике в полном объеме.

«Каждой школе для такого серьезного подхода нужно возвращать, конечно же, то, что было в советское время и сейчас потеряно: тиры, надо возвращать кабинеты ОБЖ с большим арсеналом оружия, противогазов», — подчеркнула Татьяна Фомченкова. Она заверила, что педагоги преподают те модули, которые предусмотрены стандартами, но некоторые вещи вынуждены изучать только в теории или по видео, так как имеющиеся закупки не закрывают всех потребностей предмета.

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Фомченкова Татьяна Александровна

Фомченкова Татьяна Александровна

Депутат Псковского областного Собрания.

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