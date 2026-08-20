День рождения Чебурашки отмечают сегодня в России

День рождения Чебурашки и букваря отмечают сегодня, 20 августа, в России.

Изображение сгенерировано нейросетью

20 августа 1966 года в свет вышла первая повесть Эдуарда Успенского о Чебурашке — «Крокодил Гена и его друзья». Позже именно эту дату писатель объявит днем рождения ушастого персонажа. Интересно, что оригинальный образ зверька значительно отличался от того, каким его изобразил художник-мультипликатор Леонид Шварцман. Первоначально пропорции тела героя были иными, хвост — больше, а выдающиеся уши — значительно меньше.

Мультипликационная сага о неуклюжем, наивном и очень добром персонаже быстро стала культовой не только в СССР, но и в других странах мира. В Японии его прозвали Чеби, в Швеции — Друттен, в Грузии — Чебуридзе, а в Финляндии — Муксис. На летних Олимпийских играх 2004 года в Афинах персонаж стал талисманом Олимпийской сборной России. А в 2016 году он побывал в космосе вместе с отечественными космонавтами. Вышел Чебурашка и в мир большого кино. 1 января 2027 года зрителей ждет премьера уже третьей части полнометражной саги.

День рождения букваря отмечается 20 августа. В этот день в 1634 году на Московском печатном дворе было выпущено первое в России пособие для обучения грамоте. Его издателем стал печатник Василий Бурцов-Протопопов. Первоначально книга носила название «Букварь языка Словенска». Она отличалась продуманным оформлением: буквы, слоги и названия разделов были выделены красным цветом. Также в издании имелись разделы по грамматике.

Со временем буквари развивались и совершенствовались: в них появились картинки и элементы игрового обучения. В советское время это пособие было обязательным для обучения первоклассников в первые три месяца, после чего дети начинали пользоваться учебниками. Современная школа по-прежнему начинается с букваря: именно эта книга открывает детям окно в мир знаний, пишет «Газета.ru».