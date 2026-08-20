 
Общество

Субсидию до 300 тысяч рублей могут получить псковичи на реализацию социально значимой идеи 

0

Продолжается прием заявок на городской конкурс молодежных проектов «Есть идея». Лучшие инициативы получат гранты до 300 тысяч рублей – это реальный шанс превратить задумку в событие, которое увидят и оценят сотни людей. Об этом сообщили в Псковском городском молодежном центре.

Изображение: Псковский городской молодежный центр

Конкурс открыт по пяти направлениям:

  • «Удивляй» / поддержка творчества и культуры;
  • «Помним и гордимся» / сохранение исторической памяти;
  • «Добровольчество» / развитие волонтерства;
  • «Ты не один» / помощь подросткам в трудной ситуации;
  • «Вклад в будущее» / научные и технологические инициативы.

Критерии проекта для участия в конкурсе:

  • проект должен быть социально значимым и приносить пользу людям и реализован на территории города Пскова;
  • проект будет реализован через систему «Электронный бюджет»;
  • срок реализации до 31 декабря;
  • возрастное ограничение заявителя от 18 до 35 лет.

Заявку можно подать до 5 сентября. 

По всем вопросам можно обращаться на почту pgmc-pskov@mail.ru, группу МЦ в социальной сети «ВКонтакте» и по телефону: 56-44-44.

Конкурс «Есть идея» проводится шестой год по инициативе главы города Пскова. За это время субсидию могли получить проекты, связанные с урбанистикой, патриотикой, добровольчеством, туризмом и экологией.

Организаторами являются администрация города Пскова, комитет по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова и Псковский городской молодёжный центр.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026