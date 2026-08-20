Субсидию до 300 тысяч рублей могут получить псковичи на реализацию социально значимой идеи 

Продолжается прием заявок на городской конкурс молодежных проектов «Есть идея». Лучшие инициативы получат гранты до 300 тысяч рублей – это реальный шанс превратить задумку в событие, которое увидят и оценят сотни людей. Об этом сообщили в Псковском городском молодежном центре.

Изображение: Псковский городской молодежный центр

Конкурс открыт по пяти направлениям:

«Удивляй» / поддержка творчества и культуры;

«Помним и гордимся» / сохранение исторической памяти;

«Добровольчество» / развитие волонтерства;

«Ты не один» / помощь подросткам в трудной ситуации;

«Вклад в будущее» / научные и технологические инициативы.

Критерии проекта для участия в конкурсе:

проект должен быть социально значимым и приносить пользу людям и реализован на территории города Пскова;

проект будет реализован через систему «Электронный бюджет»;

срок реализации до 31 декабря;

возрастное ограничение заявителя от 18 до 35 лет.

Заявку можно подать до 5 сентября.

По всем вопросам можно обращаться на почту pgmc-pskov@mail.ru, группу МЦ в социальной сети «ВКонтакте» и по телефону: 56-44-44.

Конкурс «Есть идея» проводится шестой год по инициативе главы города Пскова. За это время субсидию могли получить проекты, связанные с урбанистикой, патриотикой, добровольчеством, туризмом и экологией.

Организаторами являются администрация города Пскова, комитет по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова и Псковский городской молодёжный центр.