Рабочее или личное: профсоюзы рассказали об оплате времени на переодевание в спецодежду

Продолжаются споры, в какое время работник переодевается в спецодежду – рабочее или личное. Работодатели заставляют сотрудников переодеваться до начала рабочего дня и после его окончания. Работники требуют оплаты этого времени. Кто прав? Разобраться Псковской Ленте Новостей помогла главный правовой инспектор труда Псковского областного совета профсоюзов Ирина Лебедева.

Фото: Псковский облсовпроф

- Ирина Владимировна, скажите, что насчет времени на переодевание говорит закон?

- Согласно статье 91 Трудового кодекса РФ, рабочее время — это время, в течение которого работник в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка (ПВТР) и условиями трудового договора должен исполнять трудовые обязанности. К рабочему времени также относятся иные периоды, прямо предусмотренные законодательством (например, перерывы для кормления ребёнка, обогрева и т.д.). Вопрос в том, относится ли переодевание в спецодежду к «исполнению трудовых обязанностей» или это личное дело работника. Позиция Минтруда: переодевание не входит в рабочее время.

- В чем заключается эта позиция? Каким документом регламентируется?

- В письме от 31.03.2025 № 14-6/ООГ-1659 Минтруд России разъяснил: время на переодевание в специальную одежду не входит в рабочее время, если иное не определено в трудовом договоре, коллективном договоре, соглашении или локальном нормативном акте работодателя. Логика Минтруда: перечень иных периодов, которые относятся к рабочему времени, является закрытым, и переодевание в нём не поименовано. Поэтому по умолчанию это время не оплачивается.

- Есть ли альтернативные точки зрения? Ведь спор не может возникать на ровном месте.

- Позиция Роструда: переодевание должно входить в рабочее время. Роструд придерживается прямо противоположной позиции. В официальных разъяснениях ведомство указывает: время на переодевание в спецодежду должно включаться в рабочее время. Логика Роструда заключается в следующем:

Обеспечение работников спецодеждой и СИЗ — это составная часть охраны труда.

Использование спецодежды является трудовой обязанностью работника (ст. 21 ТК РФ).

Работодатель не вправе требовать от сотрудников переодеваться в нерабочее время.

Следовательно, переодевание должно включаться в рабочее время, так как данные действия являются исполнением требований охраны труда. Таким образом, переодевание в спецодежду является трудовой обязанностью работника, и время на её исполнение должно включаться в состав рабочего времени.

- Что на этот счет говорят суды?

- Судебная практика по этому вопросу неоднозначна. В одном из дел Ростовский областной суд (апелляция от 29.06.2017, № 33–10774/2017) встал на сторону работника, указав, что переодевание в СИЗ — часть трудовых обязанностей и допустимо в пределах рабочего дня. В другом деле Красноярский краевой суд (а в привязке к нему часто упоминают и Первый кассационный суд общей юрисдикции — например, дело № 88-11760/2026) принял сторону работодателя, поскольку локальными нормативными актами переодевание было исключено из рабочего времени.

- Какие из этого можно сделать выводы?

- Вывод из судебной практики: единого подхода нет. Решение зависит от формулировок в локальных нормативных актах (ПВТР, должностные инструкции), регламента рабочего процесса и трактовки суда.

- Что можете в таком случае порекомендовать?

- Учитывая, что позиции Минтруда и Роструда по этому вопросу диаметрально разошлись, безопаснее всего урегулировать этот вопрос на локальном уровне. Работодателям нужно чётко прописать в правилах внутреннего трудового распорядка (ПВТР) время начала и окончания рабочего времени, указать, включается ли время на переодевание в спецодежду в рабочее время, и ознакомить работников с данными положениями под подпись. А работникам совет: проверьте ПВТР вашей организации — что там сказано о времени переодевания. Если в локальных актах ничего не сказано, вы вправе требовать включения времени переодевания в рабочее время, ссылаясь на позицию Роструда. Если работодатель настаивает на переодевании в нерабочее время — это незаконно. Вы можете обратиться в Государственную инспекцию труда или в суд.

По материалам Псковского областного совета профсоюзов