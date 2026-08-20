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«Гайд-парк»: Основные итоги жизнедеятельности Псковского округа за 7 месяцев 2026 года

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Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Гайд-парк».

Гость студии - глава Псковского муниципального округа Наталья Федорова. Ведущая Любовь Кузнецова подведет с ней основные итоги жизнедеятельности муниципалитета за 7 месяцев текущего года. 

Насколько школы округа готовы к новому учебному году? Как продвигаются работы по благоустройству общественных территорий и воинских захоронений? Что из себя представляет проект «Талабская ярмарка»? Чем живет сельскохозяйственная отрасль?

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Федорова Наталья Анатольевна

Федорова Наталья Анатольевна

Глава Псковского муниципального округа.

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