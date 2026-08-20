В Псковском гидрометцентре озвучили прогноз погоды на последнюю неделю лета

Южный циклон принесет обильные дожди и сильный ветер на территорию Псковской области в ближайшие выходные, а последнюю декаду августа синоптики прогнозируют с чередованием осадков и солнца при дневной температуре до +23 градусов. Об этом сообщила начальник Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

Завтра гидрометцентр прогнозирует преимущественно солнечную погоду без осадков. В субботу и воскресенье с юга на север пройдет южный циклон. Тала Нещадимова уточнила: «Его траектория может немного измениться на 50–100 километров, и именно это определит, вся ли Псковская область получит обильные, возможно, даже сильные дожди, или только восточная часть региона».

Начальник гидрометцентра подчеркнула, что дожди пройдут на всей территории Псковской области. При этом температура воздуха составит от +16 до +21 градуса. Тала Нещадимова отметила, что для августа такие показатели означают заметное похолодание, а ночные температуры опустятся ниже +10 градусов. Также она обратила внимание на то, что в выходные усилится ветер. По словам начальника Псковского гидрометцентра, порывы достигнут критериев неблагоприятного явления, о чем синоптики предупредят отдельно.

Говоря о последней декаде августа, Тала Нещадимова заявила, что погода продемонстрирует неустойчивый характер. Она разъяснила: