 
Общество

Провайдеров предложили штрафовать за нарушение правил работы в жилых домах

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Интернет-провайдеров целесообразно штрафовать за нарушение правил работы в многоквартирных жилых домах, причем санкции должны быть такими же, какие полагаются управляющим компаниям за препятствия работе связистов. Проработать этот вопрос Федеральной антимонопольной службе (ФАС) рекомендовал комитет Торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере ЖКХ.

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С 6 августа 2026 года в России действует закон, предусматривающий штрафы для управляющих организаций (от 100 до 500 тысяч рублей) и их должностных лиц (от 10 до 40 тысяч), если те не позволяют интернет-провайдерам провести свои сети в дома. Но при этом для нарушающих правила связистов ответственность не предусмотрена, следует из материалов комитета ТПП.

Провайдеры должны проводить работы в домах в соответствии с согласованным проектом, уведомлять УК о работах, маркировать свои кабели, не наносить ущерб общему имуществу дома. Но эти правила регулярно нарушаются, отметила зампредседателя комитета ТПП Сусана Киракосян. При этом для управляющих компаний ответственность предусмотрена, а для операторов за нарушение правил она не установлена, указала она. Доводы комитета Торгово-промышленной палаты обоснованы, считает судебный эксперт группы Veta Александр Терентьев.

«Введение в июле 2026 года крупных штрафов для управляющих организаций за недопуск провайдеров создало выраженный правовой дисбаланс, при котором УК несут строгую ответственность, а операторы связи фактически избавлены от административного надзора при повреждении общего имущества», — полагает он.

Операторы с доводами комитета ТПП не согласны, пишут «Известия». Это еще одно предложение из череды не несущих никакой смысловой нагрузки и новизны для развития экономики страны, бизнес-среды или отрасли связи, уверен генеральный директор АО «ЕСК» Алхас Мирзабеков.

«Операторы — как бизнес-единицы работают много лет в рамках закона "О связи", СНиП, и других документов. Нормы есть, они работают. С учетом ранее принятых решениям в отрасли связи, средний месячный чек абонента и так вырос с 400 до 1 – 1,2 тысячи рублей. Теперь многие эксперты прогнозируют рост до пяти тысяч рублей», — подчеркнул он.

 

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